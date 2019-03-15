"HBO" تكشف مدة حلقات الموسم الثامن والأخير من "Game of Thrones"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت شبكة "HBO" العالمية عن مدة حلقات الموسم الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones" والمقرر بدء عرض أولى حلقاته 14 إبريل المقبل حصرياً لعملاء الشبكة.

وأوضحت أن أول حلقتين من الموسم الأخير سيكونون أقصر من باقي الحلقات، فيما ستكون مدة آخر 4 حلقات من المسلسل الأطول في تاريخ المسلسل بأكمله.

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وطرحت شبكة "HBO" الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الأخير من المسلسل مطلع شهر مارس الجاري، وسط توقعات بتحقيق الموسم الأخير نسب مشاهدة ستفوق مواسم المسلسل السابقة، وأظهر الإعلان الدعائي الاستعدادات النهائية للحرب بين العائلات الـ 9 ومحاولة نيل العرش وسط العديد من المغامرات التي يمتاز بها المسلسل طوال مواسمه السابقة.

واختتم الإعلان بجملة "مملكة العروش الموسم الأخير"، ويشارك ببطولة الموسم الأخير عدد من النجوم من بينهم صوفي ترنر، إميليا كلارك، ميسي ويليامز، بيتر دينكلاج، وكيت هارينجتون.