منى زكي مع حلا شيحة وياسمين عبدالعزيز: "قلبي يا رب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت الفنانة منى زكي صورًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجمة حلا شيحة.

كما ظهرت ياسمين وهي تقوم باحتضانهما وعلقت منى على الصور قائلة "قلبي يا رب"، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعي منى زكي على حسابها.

يذكر أن منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها ظهورها كضيفة شرف بفيلم "أعز الولد" بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان أحمد عز، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة والمقرر طرحهما تجارياً خلال العام الجاري.