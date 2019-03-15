كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إليسا عن حادث نيوزيلندا الإرهابي: "إجرام ما بعدو إجرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الفنانة اللبنانية إليسا الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ‏وأسفر عن مقتل أكثر من ٤٩ مصلي، وإصابة العشرات.

وغردت "إليسا" عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر": "شو بشع إنو العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلاندا وحقد المجرمين يللي قتلوا ناس عم بيصلو. هيدا إجرام ما بعدو إجرام. الله يرحم الضحايا".

وكان الحادث قد وقع أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة، حيث أطلق مسلح النار عليهم، وصور الحادث في بث حي عبر الفيسبوك.