والدة الفنانة الكويتية دانة العليان تؤكّد خبر وفاتها: ابنها لم يعلم لغاية اليوم أنّها ماتت

أكّدت والدة "الرابر" الكويتية دانة العليان أن إبنتها توفيت في 11 شباط\فبراير الماضي عن عمر 31 عاماً، لتحسم الجدل الذي أثير حول ما إذا كان خبر الوفاة حقيقة أم شائعة.

وقالت والدة دانا في تصريح لها، إنّ ابنتها توفيت في حادث سير خلال ذهابها للإجتماع بأحد المخرجين للاتفاق معه على أجرها في مسلسل كان من المفترض أن تشارك فيه.

والدة دانة أنها عملت بالحادث بعد مرور ساعتين على وقوعه، وأنها سارعت إلى حذف حسابات ابنتها على السوشال ميديا كي لا يساء فهمها، لأنها كانت تنشر أموراً جريئة.

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كذلك أوضحت أنّ الراحلة تركت إبناً عمره 8 أعوام وهو لا يعرف حتى الآن أن والدته فارقت الحياة، بل يعتقد أنها مسافرة في رحلة عمل.

ووصفت الوالدة ابنتها الراحلة بأنها كانت طيبة ومتواضعة ومتفوّقة في دراستها، وكان يفترض أن تتخرج من كلية إدارة الأعمال في الكويت.

إلى ذلك أوضحت والدة دانة العليان أنّ السبب الذي يقف وراء عدم تأكيد خبر الوفاة بعد وقوع الحادث، هو أنّه لم يكن لإبنتها صداقات في الوسط الفني، بإستثناء الفنانة عبير الخضر التي حضرت مراسم الدفن، أما باقي الفنانين فلم يعرفوا بالخبر، كما هو الحال بالنسبة للكثيرين.