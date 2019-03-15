إليسا غاضبة بشدّة: هذا إجرام ما بعده إجرام

رفعت الفنّانة إليسا الصّوت عالياً بعد المجزرة الإرهابية التي أودت بحياة 50 مصلياً في نيوزيلندا، حيث دخل إرهابي إلى مسجد وقام بتوثيق جريمته ببث حي على الفايسبوك.

وكتبت إليسا تغريدة غاضبة جاء فيها "شو بشع إنو العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلاندا وحقد المجرمين يللي قتلوا ناس عم بيصلو. هيدا إجرام ما بعدو إجرام. الله يرحم الضحايا".

وتفاعل متبعو إليسا معها، وأشادوا بمتابعتها الحثيثة لكل ما يجري في العالم، وبنصرتها للمظلومين.

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