فن ومشاهير

شاهدوا أفخم هدايا النجمات العرب

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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حصلت الكثير من النجمات العرب على هدايا فخمة من أزواجهن او أحد المعجبين التي فاجأت رواد التواصل الاجتماعي حتى ان بعض هذه الهدايا اعتبرت خرافية من معجبيهن أو أصدقائهن، ومن خلال هذه القائمة تعرفوا على أغلى وأجمل الهدايا التي حصلت عليها االنجمات العرب:

حصلت النجمة إليسا على برطمان مميز من الشكولاتة مرصع بأحجار شواروفسكي المميزة أما الهدية الأغلى على الإطلاق كانت من نصيب النجمة بلقيس فتحي، حيث حصلت على العديد من الهدايا خاصة من زوجها لكن الهدية الأبرز كانت من شركة آبل وهي عبارة عن هاتف آيفون 7 يحمل صورتها.

وحصلت النجمة أحلام على آيفون من الذهب ومرصع بالألماس من شركة خاصة بالتزيين، كذلك منحها زوجها هدية خاصة جدًا عبارة عن صالون تجميل خاص بها ملحق به كافة اللوازم للحمام المغربي.

كما حصلت النجمة اللبنانية أنابيلا هلال على خاتم ضخم من الالماس كهدية من زوجها. وحصلت المغنية دنيا بطمة على هدية من زوجها رجل الأعمال محمد الترك عبارة عن سيارة بورش.

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النجمة رويدا عطية حصلت على هدية من معجب مجنون على حد وصف النجمة رويدا وهي عبارة عن آيفون 6، وزجاجة عطر قيمة، وثمرة فلفل أخضر.

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