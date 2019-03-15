إسعاد يونس تتلقى هدية عيد الأم من ابنتها.. ولهذا تفكر في رفضها!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إسعاد يونس جمهورها في صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إسعاد ظهرت مع ابنتها التي كانت تقدم لها هدية عيد الأم، وعلقت قائلة: «لما بنتك تقدملك هدية عيد الأم وتبقي عينك منها بس مش عايزة تاخديها عشان هي مبتسمعش الكلام».

جمهور الفنانة المصرية شاركها مزحتها عن ابنتها، وطلب منها البعض أن تقبل الهدية ثم تعاقب ابنتها بعد ذلك باي طريقة أخرى.

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ابنة إسعاد يونس هي نورهان نبيل الهجرسي، وهي ابنتها من الفنان الراحل نبيل الهجرسي، والذي ارتبطت به إسعاد في بداية حياتها الفنية، وانفصلت عنه دون ذكر أسباب.

صاحبة السعادة تزوجت بعد ذلك من علاء الخواجة وأنجبت منه ابنها عمر الخواجة، وعاشت معه حياة مستقرة حتى فاجأها بارتباطه بالفنانة شيريهان.

شيريهان وقتها كانت على علاقة صداقة بإسعاد ووقعت في حب زوجها وقبلت أن تكون زوجته الثانية، وأعلنت إسعاد عليها الحرب، وهاجمتها، ولكن انتهى ذلك بعد أن اكتشفت شيريهان إصابتها بالسرطان، فتوطدت علاقة الصداقة بينهما، وقالت إسعاد إنها ترفض تعدد الزوجات وتعتبر أن حالتها هي وشيريهان خاصة جدا.