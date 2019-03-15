أشرف عبدالباقي يحتفل بـ 4 مليون متابع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أشرف عبدالباقي بصول عدد متابعيه على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” إلى 4 مليون متابع.

الفنان المصري نشر صورة له كتب عليها 4 مليون متابع، ووجه رسالة شكر وامتنان لجمهوره، بقوله: ” ٤ مليون متابع.. شكرا ليكم ولدعمكم المستمر وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم”.

وكان أشرف عبدالباقي قد افتتح مساء الأحد 3 مارس، أول أيام عرض مسرحيته “جريما في المعادي” على خشبة مسرح المركز الثقافي ببورسعيد.

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ومسرحية “جريما في المعادي” هي تجربة جديدة ومختلفة، يقدمها مجموعة وجوه شابة دون أن يشارك بها أشرف عبد الباقي بالتمثيل، فهو مؤلف ومخرج ومنتج ومدرب الفرقة.

وكان من المقرر عرض المسرحية على مسرح بيرم التونسي في محافظة الإسكندرية، في شهر يناير الماضي، إلا أن الفنان أشرف عبدالباقي فوجئ بخطاب من جهاز الحماية المدنية يخبره فيه بإلغاء العرض بسبب مشاكل تقنية.

أشرف توجه إلى مبنى المحافظة للاستفسار عن أسباب إلغاء العرض، وأكد له المحافظ أن الأمر خارج عن إرادته وأن جهاز الحماية المدنية هو المكلف بحماية المنشآت الحيوية ولا يمكن الاعتراض على قراراته.