انت الان تتابع تفاصيل خبر النواب العراقي ينظر بتحويل أغنية لـ"القيصر" نشيداً وطنياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 06:49 مساءً - قدّم رئيس كتلة "الإصلاح والإعمار" في مجلس النواب العراقي، صباح الساعدي، والقيادية في تحالف "سائرون" إنعام الخزاعي، أمس الخميس، اقتراح قانون النشيد الوطني الجديد، بموافقة 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية، إلى رئيس مجلس النواب.

وينص مقترح القانون، حسبما تداولته تقارير عراقية مختلفة، على تحويل قصيدة الشاعر أسعد الغريري، التي غناها ولحّنها كاظم الساهر، إلى نشيد وطني جديد للبلاد.

ونشر حساب منسوب إلى الساعدي عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي نص وثيقة مشروع قانون تغيير النشيد الوطني؛ بأغنية "سلام عليك على رافديك عراق القيم"، وهي من تأليف الشاعر أسعد الغريري، وألحان وغناء كاظم الساهر.

تقول القصيدة في مطلعها: "سلام عليك على رافديك عراق القيم/ فأنت مزار وحصن ودار لكل الأمم/ هنا المجد أمّ وصلى وصام/ وحج وطاف بدار السلام".

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وأحال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اقتراح القانون إلى لجنتي القانون والثقافة والإعلام؛ للمضي في إجراءات اعتماده.

ووافق الساهر، في شهر يناير الماضي، على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأن تصبح أغنية "سلام عليك" نشيداً وطنياً للعراق، وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأشار الموقع الى أن الساهر اشترط لتصوير الأغنية إذا زار العراق موافقة مجلس النواب رسمياً، على أن يعاد توزيع الأغنية على إيقاع الأوركسترا، وأن يكون الكورال مع القيصر من طلاب المدارس العراقية.

جدير بالذكر أنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، صدام حسين، في 2003، اعتمد العراق أنشودة "موطني" نشيداً وطنياً، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل.