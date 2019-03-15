18 "ساعة يوميًا لتصوير مسلسل "زلزال

رفع المخرج إبراهيم فخر ساعات التصوير من مسلسل زلزال الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وحلا شيحه والمقرر عرضه في رمضان القادم إلى 18 ساعة يوميا وذلك للأنتهاء من مجموعة الحلقات الأولى من العمل المسلسل. يعتبر التعاون الثاني بين رمضان وإيراهيم فخر بعد مسلسل إبن حلال الذي قدم منذ خمس سنوات وحقق نجاحا كبيرا الجدير بالذكر أن رمضان قدم العام الماضي مسلسل نسر الصعيد مع سيد رجب ووفاء عامر. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - محمد رمضان يُوجِّه الشكر إلى أحد الفنانين الشباب - حلا شيحة تعلق على نزع شهيرة وسهير رمزي للحجاب

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