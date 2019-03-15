"ياسمين صبري في الأسكندرية لتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية من مسلسل "حكايتي

أتجهت الممثلة الشابة ياسمين صبري إلى الأسكندرية لتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية من مسلسل حكايتي المقرر عرضه في رمضان القادم والتي تستمر لمدة أٍسبوعا كاملا . المسلسل يشترك فيه مجموعة من الفنانيين منهم وفاء عامر ،أحمد حلاوه ، مها أبو عوف وهو من إخراج أحمد سمير فرج وتدور أحداثه حول فتاة تتعرض للكثير من المشاكل للبخث عن ميراثها وإثباته وتتعرض للكثير من ك .المواقف ، من ناحية أخرى يقوم مخرج العمل بتصوير 16 ساعة يوميا للأنتهاء من العمل قبل شهر رمضان المبارك
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