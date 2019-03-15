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نيفين شلبى تشارك بفعاليات مهرجان أثواب السينمائى بتونس ضمن لجنة التحكيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر المخرجة المصرية نيفين شلبى يوم الأحد المقبل 17 مارس إلى تونس للمشاركة فى فعاليات مهرجان أثواب السينمائى بمطماطة، وذلك لإختيارها كعضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية بالمهرجان و أيضا لتكريمها ، وكذلك لعرض فيلمها الوثائقى "نساء من مصر" على هامش المهرجان، وهو من انتاج هيئة اللامم المتحدة للمرأة بمصر.

و يعقب عرض الفيلم مناقشة مع المخرجة، كما تستضف فعاليات المهرجان ماستر كلاس للمخرجة نيفين شلبى للحديث عن التراث المادى الأمادى  فى الفيلم الوثائقى.

مهرجان أثواب السينمائى بمدينة مطماطة فى دورته الثانية يضم هذا العام أكثر من ٢٤ فريقا سينمائيا سيقومون بتصوير أفلاما وثائقية خلال فترة المهرجان و سيتم عرضها فى حفل الختام.

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مهرجان أثواب السينمائى

 

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جدير بالذكر أن المهرجان من تنظيم جمعية صيانة مدينة مطماطة بالتنسيق مع وزاة الثقافة التونسية.

و يهدف المهرجان إلى التوعية بالأهمية التراثية للمدينة لما بها من تراث اثرى رائع كما يهدف إلى انشاء جسورا للتواصل السينمائى الفنى مع السينمائين حول العالم العربي.

فيلم نساء من مصر
فيلم نساء من مصر

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار اربعة ايام ما بين عروض سينمائية و موسيقية ورش عمل و مسابقة أفلام قصيرة و مسابقات صور فوتوغرافيا ويختتم المهرجان يوم 20 مارس بتكريم الضيوف والأفلام الفائزة.

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نيفين شلبى

 

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المخرجة نيفين سلبى

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