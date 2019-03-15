مؤلف الأسطورة ونسر الصعيد يلتقى بمخرج ظل الرئيس والنتيجة "حكايتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دراما غير تقليدية يسيطر عليها الإثارة والتشويق والأحداث المتصاعدة المتشابكة تشهدها أحداث مسلسل "حكايتى"، والذى يشهد أولى بطولات الفنانة ياسمين صبرى فى عالم الدراما التليفزيوينة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، برعاية شركة سينرجى.
المسلسل يبدو من القصة الرئيسية له أنه سيعتمد على الألغاز والأحداث المتصاعدة التى اعتمد عليها السيناريست محمد عبد المعطى فى أعماله السابقة، منها مسلسلا "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، للنجم محمد رمضان، واللذان حققا نجاحا كبيرا، فضلا عن الإيقاع السريع الذى يعتمد عليه المخرج أحمد سمير فرج فى كل أعماله، وبالتحديد من خلال آخر مشاركاته الرمضانية بمسلسل "ظل الرئيس"، والذى شهد ميلادا جديدا للنجم ياسر جلال.
العمل الدرامى التليفزيونى يعتمد فى المرتبة الأولى على مؤلف جيد ومخرج متمكن ثم شركة إنتاج ضخمة تسخر كل الصعوبات من أجل تحقيق خيال المؤلف ورؤية المخرج على الشاشة، فضلا عن توليفة ممثلين موهوبين وهو ما يتواجد بالفعل فى مسلسل "حكايتى"، المقرر منافسته خلال السباق الرمضانى المقبل.
يذكر أن مسلسل "حكايتى" من بطولة ياسمين صبرى، والنجمة وفاء عامر، والفنانين أحمد بدير وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، ، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد.
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