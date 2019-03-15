شكرا لقرائتكم خبر عن "زى الفصول الأربعة".. محمد الشرنوبى وسارة الطباخ ينعشان سوق الموسيقى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال محمد الشرنوبى يجنى ثمار طليعة ألبوماته الغنائية "زى الفصول الأربعة"، وتعددت نجاحاته بداية من تصدره تريند تويتر بعد أقل من 24 ساعة على طرح الألبوم، نهاية بتحقيقه رقمًا قياسيًا فى عدد المشاهدات على يوتيوب، وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام، وذلك بعد أن شهد إقبالا كبيرا من الجمهور لاحتوائه على حالة موسيقية جديدة، لذا نستطيع القول إن شرنوبى قدم ألبوما استثنائيا فى عالم الأغنية العربية، ليستحق لقب نجم الشباب الأول بلا منازع، فهو الأقوى فنيا بين نجوم الصف الأول.

الألبوم حالة غنائية جديدة بداية من اسمه "زى الفصول الأربعة" ويعود إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة التى تمر بالفصول الأربعة، إذ تمر علاقتهما بتقلبات كثيرة للغاية سواء صعودا أو هبوطا، بالإضافة إلى حياة الإنسان وعلاقاته، "أوقات بتكون الحياة حلوة قوى وأوقات فى غاية الصعوبة، وده اللى بينقله الألبوم للناس"، بحسب تصريحات شرنوبى.

وجمع شرنوبى بين الحسنيين "التمثيل والغناء"، وتقول سارة الطباخ منتجة أول ألبومات الفنان محمد الشرنوبى الغنائية "زى الفصول الأربعة":" إنه يتمتع بموهبة تشمل جميع أنواع التمثيل، بخلاف موهبته الأساسية وهى الطرب".

وكشفت سارة الطباخ فى تصريحات إعلامية أنها اكتشفت محمد الشرنوبى عندما شاهدته فى برنامج "صاحبة السعادة" فى حلقة كرمت فيها الفنانة إسعاد يونس مجموعة من النجوم بعد أدائهم المتميز فى رمضان، ولفت نظرها شابا وسيما يتمتع بالكاريزما، وهو فى نفس الوقت ممثل بارع وأيضا يغنى، فى حالة نادرة داخل الوسط الفنى منذ سنوات.

وأضافت سارة الطباخ أنها التقت محمد الشرنوبى لاحقا، وسألته عن سبب عزوفه عن احتراف الغناء، وفقا لما صرح به فى البرنامج، فشرح لها تخوفاته، وطبيعة شركة الإنتاج التى يبحث عنها، فوجهته فى البداية لشركة إنتاج لم يعجبه العرض الذى قدمته له، وخلال أحد لقاءاتهما سألها إن كانت ترحب بالإنتاج له فطلبت مهلة للتفكير، وتحمست بعدها للفكرة، وهنا نتساءل لماذا لا يدعم المنتجون المواهب الشابة مثلها ؟!

التعاون بين محمد الشرنوبى و سارة الطباخ أثمر عن تغيير مقاييس صناعة الموسيقى فى مصر ، ونستطيع أن نقول فى اطمئنان أن سارة الطباخ أول نموذج لمنتجة مصرية فى الصناعة الموسيقية، إذ لم يسبق أن اقتحم النساء مجال الإنتاج الغنائى فى مصر.

Advertisements

شرنوبى يخطط لتصوير عدد من الأغنيات بتقنيات عالمية خلال الفترة المقبلة طبقا لخطة الشركة المنتجة للألبوم لتقديم الشرنوبى بشكل مختلف فى ظل شعبيته الكبيرة التى يتمتع بها وسط كل فئات المجتمع العربى بعد النجاحات المتكررة له فى الفترة الأخيرة.

ولم يكتف شرنوبى بطرح الأغانى فقط وإنما صور كافة أغانى الألبوم العشرة على طريقة الفيديو كليب عبر فكرة غير مألوفة بطرحه الأغانى كلها دفعة واحدة على يوتيوب، مما أدهش محبيه ممن لم يألفوا تلك الخطوة سابقاً قبل شرنوبى الذى يبدو أنه فكر طويلاً فى طريقة طرح أغانى الألبوم وكيفية تقديم فكر جديد من جانب مطرب وممثل شاب ليثبت للجميع أنه يرتكن إلى موهبة كبيرة من شأنها تقديم الكثير خلال السنوات القادمة مثلما ظهر فى كليبات الألبوم.

فكرة كليبات ألبوم "زى الفصول الأربعة" تعتمد على كادر واحد يختلف فقط باختلاف أزياء المطرب الشاب فى كل أغنية، حيث يحرص على تغيير هذا الكادر بواسطة زى مختلف، يصاحبه تغيير كامل فى أداء الأغنية والتفاعل معها بشكل لا يشعر معه المشاهد أنه يرى نفس الكادر، وذلك فى محاولة ناجحة من الشرنوبى إلى استغلال موهبته التمثيلية خلال كليبات الألبوم لإحساس جمهوره بأنهم أمام كليب مختلف فى كل مرة يشاهدون فيها أغنية مختلفة عما سبقتها، وبالتالى لم يكن غريباً أن تصل أغانيه إلى أرقام مشاهدات عالية فى وقت قصير.

خطوات ثابتة يخطوها شرنوبى فى عالم الفن، وحقق خلالها نجاحا كبيرا فى فترة قصيرة، وفرض نفسه على الساحة الفنية بموهبته سواء الغنائية أو التمثيلية باتخاذه خطوات فنية مهمة؛ ومنها:

مشاركته فى مسلسل أفراح القبة فى رمضان 2016، بدور "عباس" الذى كان محورا مهما خلال أحداث العمل الدرامى الذى جمعه بكوكبة من النجوم؛ منى زكى، جمال سليمان، صبا مبارك، إياد نصار، صابرين، صبرى فواز، والمخرج محمد ياسين.

بعد نجاحه فى أفراح القبة، شارك شرنوبى فى مسلسل "لا تطفئ الشمس" بدور مميز قدم خلاله بعض الأغنيات، وتعد أغنية "النفسية" وراء وضع قدمه بقوة فى عالم الغناء، وكذلك الديو الغنائى "فاكر زمان" الذى جمعه بالنجمة أنغام، كما لفت الأنظار إليه من خلال دوره فى مسلسل "كإنه إمبارح" مع الفنانة رانيا يوسف، ونال إشادات نقدية مميزة.