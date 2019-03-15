بالصور- الاستعدادات النهائية لافتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية" تُجرى على قدم وساق في "الكرنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُجرى حاليًا الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في معبد الكرنك على قدم وساق.

ويضع العمال اللمسات الأخيرة على المسرح الذي سيستقبل فقرات حفل الافتتاح والمكرمين بعد قليل، مساء اليوم الجمعة، والتأكد من أجهزة الصوت والإضاءة.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.

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