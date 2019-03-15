منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة منى ممدوح لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية وهي تجلس على إحدى السيارات، وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها.

واشتهرت مني ممدوح بمشاركتها في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ببداية مشوارها الفني، منها ظهورها بدور ثانوي بفيلم "بوشكاش" عام 2008، ومسلسل "أبو ضحكة جنان" عام 2009، مسلسل "أهل كايرو" عام 2010، "عبده موتة" 2012، "ولاد رزق" 2015.

يذكر أن آخر مشاركات منى ممدوح كانت بمسلسل "الوصية" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني من العام الماضي، إلى جانب مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفي، ولقاء سويدان.