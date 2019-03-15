"Netflix" تحذف مشهدا مثيرا للجدل من فيلم الرعب والإثارة "Bird Box"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شبكة "Netflix" حذفها لمشهد بأحداث فيلم الإثارة والخيال العلمي خاصتها "Bird Box"، والمشهد تضمن مقطعا حقيقيا لحادث قطار كندا الشهير في يوليو 2013، بعد الجدل الواسع، الذي أثاره المشهد بين مشتركي الشبكة، وكان الهدف من استخدامه إضافة الواقعية لأحداث الفيلم، الذي دارت أحداثه حول نهاية العالم.

وكان للشبكة العالمية تصريحا وجهت خلاله اعتذارها عن قساوة المشهد: "نحن آسفين لأي ألم لضحايا أهالي المتوفيين في الحادث"، وعلى الرغم من إعلانها عن حذف المشهد، فإن الشبكة أكدت أن الأمر لن يتم بين يوم وليلة وسيتطلب أسابيع عدة لحذف المشهد نهائيا من أحداث الفيلم.

وقد اجتاحت حمى فيلم الرعب والغموض "Bird Box" العالم والذي عرض حصريا لعملاء شبكة "Netflix"، بعد قيام بعض المراهقين بتقليد حبكة القصة، بوضع غمامة والسير دون أي إجراءات للسلامة.

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ونشر موقع "The Washington Post" تقريرا أشار خلاله إلى أن هناك مراهقة بولاية يوتاه الأمريكية وضعت غمامة على عينها وقامت بقيادة شاحنة.

ووصفت السلطات الأمنية ما يقوم به المراهقين بـ"سلوك متهور" وجنون من الجماهير حول الفيلم، إذ اصطدمت المراهقة في أثناء قيادتها بسيارة أخرى.

وكتبت شبكة "Netflix" تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حذرت فيها متابعيها بعدم تقليد حبكة الفيلم قائلة: "أرجوكم لا تقوموا بإيذاء أنفسكم، بتحدي فيلم بيرد بوكس، ولا نعلم كيف بدأ الأمر، ونحن ممتنون لكل هذا الحب، ولكن لا نتمنى أن يصل أحد منكم في النهاية بالمستشفى".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والغموض، حول قوة غامضة تقود الناس للجنون والانتحار، وتقوم بطلة الفيلم "ساندرا بولوك"، بمرافقه طفلين معصوبي الأعين في محاولة للوصول بهما إلى بر الأمان.