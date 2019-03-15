عامر خان يستعد لبطولة النسخة الهندية من فيلم الدراما "Forrest Gump"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعاقد نجم السينما الهندية عامر خان، على بطولة والمشاركة بالعملية الإنتاجية للنسخة الهندية من فيلم الدراما الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار "Forrest Gump" عام 1994، وستحمل النسخة الهندية عنوان "Lal Singh Chaddha"، وهو ما أعلنه خان خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الخميس في مومباي بالهند، احتفالاً بعيد ميلاده الـ54 هذا العام.

وأكد خان، في تصريحاته بالمؤتمر، أن العملية الإنتاجية للفيلم ستبدأ بحلول شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم عرض الفيلم تجاريا بحلول عام 2020، كما كان له تصريحا وفقا لموقع "Variety" عبر خلاله عن حبه للفيلم الدرامي الشهير، وكونها قصة رائعة وفيلم للعائلة أجمع.

وكان آخر أعمال عامر خان السينمائية فيلم المغامرات "Thugs of Hindostan" والذي تم عرضه تجاريا العام الماضي.

ويعد فيلم "Forrest Gump" هو من أشهر الأعمال الدرامية بفترة التسعينيات، وفاز بـ6 جوائز أوسكار، من ضمنها جائزة "أفضل فيلم في العام"، وقام ببطولته النجم الأمريكي العالمي، توم هانكس، للمخرج روبرت زيميكس.