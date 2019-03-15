كريم محمود عبد العزيز في بوستر منفرد لـ"هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم كريم محمود عبد العزيز "بوستر" منفردا لمسلسل هوجان، ونشره عبر حسابه على "إنستجرام"، ترويجا لقرب طرح المسلسل بالماراثون الرمضاني المقبل، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية.

وأظهر البوستر جلوس كريم على أحد المقاهي مجسدا شخصية تحمل اسم "لطفي الحراق"، وعلق على الصورة قائلا: "توكلنا على الله، مسلسل هوجان، إنتاج تامر مرسي، رمضان 2019".

ومسلسل "هوجان" تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدا من صفوة المجتمع.