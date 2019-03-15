كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 05:50 مساءً -

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفال مجموعة من الطلاب في الثانوية بزميلهم الذي تزوج مبكرًا ورزق بمولودته الأولى.

وأظهر الفيديو مظاهر الإحتفال الذي نظمه زملاء الأب الصغير السن لتهنئته في المدرسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ‏شاب في الثانوية تزوج مبكرا ورزق بمولودة.. وزملاؤه في المدرسة أقاموا له حفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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