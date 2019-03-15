صراخ وعويل.. مشاهد من داخل المسجد بعد المجزرة في نيوزيلندا

نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل مسجد النور الذي شهد مجزرة، الجمعة، بمدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، والتي أودت بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح.

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وأظهر أحد الفيديوهات المشهد من داخل المسجد بينما انتشرت جثث القتلى هنا وهناك، وسط صراخ وعويل ذويهم. فيما ظهرت بعض الجثث ملقاة في الأرض في الباحة الخارجية للمسجد.

يذكر أن المذبحة ارتكبها شاب أسترالي (28 عاماً) وقد بث وقائع المجزرة مباشرة على حساباته التواصلية. وقد قاربت حصيلة عدد القتلى الـ50 قتيلاً، ومثلهم من الجرحي، بينهم عدد كبير من الأطفال.