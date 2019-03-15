- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 05:50 مساءً -
صراخ وعويل.. مشاهد من داخل المسجد بعد المجزرة في نيوزيلندا
نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل مسجد النور الذي شهد مجزرة، الجمعة، بمدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، والتي أودت بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح.
وأظهر أحد الفيديوهات المشهد من داخل المسجد بينما انتشرت جثث القتلى هنا وهناك، وسط صراخ وعويل ذويهم. فيما ظهرت بعض الجثث ملقاة في الأرض في الباحة الخارجية للمسجد.
يذكر أن المذبحة ارتكبها شاب أسترالي (28 عاماً) وقد بث وقائع المجزرة مباشرة على حساباته التواصلية. وقد قاربت حصيلة عدد القتلى الـ50 قتيلاً، ومثلهم من الجرحي، بينهم عدد كبير من الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر صراخ وعويل.. مشاهد من داخل المسجد بعد المجزرة في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.