داوود حسين: خالد سليم بيتي في مصر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان الكويتي داوود حسين مقطع فيديو طريف جمعه بالفنان المصري خالد سليم، خلال إحدى المناسبات الفنية.

داوود عبر خلال مقطع الفيديو عن حبه اشديد لخالد سليم، وأرفقه بتعليق قال فيه: “قال لي ابي يوما من الايام.. يا ولدي يحب ان تشتري بيتا في كل بلد .. قلت له كيف ؟؟ و من اين لي المال لاشتري في كل بلد ؟.. قال .. ان يكون لك اخ في كل بلد فسيكون لك بيت”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “حقا.. لي أخوة أعزاء في الوطن العربي الكبير.. خالد سليم .. النجم بفنه وأخلاقه العالية.. ابن مصر.. أحبك وأفتخر بك أخا وصديقا .. لا تستغربون من اللهجه الكويتيه فهو ابن الكويت والسالميه أيضا”.

وكان خالد سليم قد نقل مؤخرا إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، وقام الأطباء بعمل فحص شامل للفنان للاطمئنان على حالته الصحية، وسبب خالد الفزع لمحبية بعدما قام بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق عليها وكتب «الحمد لله قدر ولطف»، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مرضه.