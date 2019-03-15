علي ربيع: سأحلق شعري في هذه الحالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتميز الفنان المصري علي ربيع بلوك غريب أحبه الجمهور، خاصة فيما يتعلق بتسريحة شعره، حيث أنه دائما ما يظهر بشعر مجعد طويل.

وعن سر ظهوره بنفس اللوك في كل أعماله الفنية، أكد ربيع أنه يحب شعره بهذا الشكل، وأكثر شيء قد يفعله هو أن يقلل من طوله، إلا أنه لا يحب تغيير شكله تماما.

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الفنان المصري أكد أن السبب الوحيد الذي قد يدفعه لقص شعره أو تغيير تسريحته أن يكون هناك دور يحتاج أن يغير من شكله أو يقص شعره، فهو لن يمانع الأمر في هذه الحالة.

يذكر أن الفنان المصري علي ربيع يشارك في موسم رمضان القادم بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل احسان، ويشارك فى بطولته أيضا كل من صلاح عبد الله، وملك قورة، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومحمد محمود، والعمل من إنتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن للمنتج صادق الصباح.

وكان الفنان المصري علي ربيع قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سك على أخواتك”، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته سهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وغيرهم.