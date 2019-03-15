سيرين عبدالنور ترد على أنباء خلافاتها مع تيم حسن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت خلال الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول وقوع خلافات بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والفنان السوري تيم حسن، في كواليس تصوير مسلسلهما “الهيبة” الجزء الثالث.

سيرين عبرت عن استيائها الشديد من إطلاق هذه الشائعات، وردت عليها، من خلال تويتة كتبتها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

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الفنانة اللبنانية قالت: “الحب يقع بين جبل ونور (الهيبة) والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين.. وقفوا تلفيق أخبار وكذب”.

يُذكر أن مسلسل «الهيبة» من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي، وتلعب سيرين عبدالنور دور البطولة في الجزء الثالث.

وقد فاجأ فريق مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث، بطلته، الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، واحتفلوا بعيد ميلادها في كواليس التصوير، وفي الوقت الذي كان يغني فيه الجميع لسيرين التي تكمل عامها الـ42 يوم 21 فبراير المقبل، فاجأت الأخيرة، بطل العمل، الفنان السوري تيم حسن، واشارت للجميع للغناء له بمناسبة عيد ميلاده، حيث اكمل تيم عامه الـ43 يوم 17 فبراير.