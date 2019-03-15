أنغام تتألق في أول جلسة تصوير لها بعد زواجها الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية أنغام لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أنغام ظهرت في الصور بلوك مميز، حيث ارتدت فستان فضي طويل، يحتضن قوامها الرشيق، ويبرز جمالها، واختارت الفنانة لها تسريحة شعر بسيطة وماكياج أكمل سحر الصورة.

جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد هائل من التعليقات عبر حسابها الخاص، وأشاد بجمال الفستان عليها وسحره.

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ومن المقرر أن تحتفل المطربة أنغام، مع جمهورها بألبومها الجديد «حالة خاصة جدا» يوم الأحد 17 مارس الجاري، والذي يقام في فندق راديسون بلو بالإسكندرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أنغام ظهرت خلال بروفات الحفل مع والدها الملحن الكبير محمد علي سليمان، وذلك بعد قطيعة بينهما استمرت لسنوات طويلة لو ينهها إلا وفاة شقيقتها غنوة في حادث.

المطربة المصرية أعلنت منذ أسابيع ارتباطها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي تعاونت معه في ألبومها الغنائي الجديد «حالة خاصة جدا»، ودخل زوجها في صراع مع زوجته الأولى والتي رفعت دعوى طلاق ضده.

من ناحية أخرى، تشارك أنغام، كعضو لجنة تحكيم ببرنامج «الزمن الجميل»، إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة المغربية أسما لمنور.