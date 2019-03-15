يسرا تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحدث من وقت إلى آخر أن تسجل المواقع الموثقة تاريخ ميلاد أي فنان أو شخصية عامة بصورة خاطئة، فيبادر هذا الفنان إلى تصحيح هذا الخطأ.

الفنانة المصرية يسرا التي احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا، وظن الجمهور أنه عيد ميلادها الـ 68، عبرت عن غضبها بسبب تداول هذا التاريخ الخاطئ، وأكدت أنها من مواليد عام 1955 وليس 1951.

يسرا قالت إنها أكملت هذا العام 64 عاما وليس 68، وذلك في تصريح لها لبرنامج «انسايدر بالعربي»، معبرة عن غضبها لأن كل المنصات الموثقة تتجاهل تصحيح المعلومة.

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الفنانة المصرية أضافت خلال اللقاء أنها سعيدة بسنها، وأنها تعيش كل مرحلة عمرية باستمتاع وفخورة بنفسها لأنها وصلت لهذا السن ومازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها.

يُذكر أن الفنانة يسرا احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا بصحبة عدد كبير من أصدقائها الفنانين ومن بينهم سمير صبري، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، كما حضر الحفل زوجها خالد سليم ووالدتها.

يسرا تتغيب عن السباق الرمضاني هذا العام بعد أن شاركت العام الماضي في مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، مع نجلاء بدر، شيرين رضا، ومجموعة من الفنانين.