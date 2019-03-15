حمادة هلال يستعيد ذكريات غنائه في الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأ الفنان المصري حمادة هلال مشواره الفني مع الغناء منذ أن كان طفلا، حيث ظهرت موهبته في سن صغير.

حمادة هلال شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة له وهو طفل على أحد المسارح يغني، وعلق قائلا: «الحمد لله كانت أيم حلوة والله».

جمهور الفنان المصري أكد له أن شكله لم يتغير كثيرا منذ الطفولة، وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات، وتمنى له النجاح الدائم.

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حمادة هلال مطرب مصري من مواليد عام 1980، أصدر أول ألبوماته في التسعينات قبل أن يكمل الـ 17 عاما، واشتهر بتقديم الأغنيات الحزينة ونجح فيها ومن ألبوماته: «دموع، دار الزمان، الأيام، بخاف»، وغيرها.

الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قانون عمر»، وشارك في بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محسن منصور، فتوح أحمد، فاطمة ناصر، مصطفى أبو سريع، وتعاون فيه مع المنتج صادق صباح للمرة الثانية بعد مسلسل «طاقة القدر».

حمادة يقوم حاليا بتصوير مسلسل «ابن أصول»، مع الفنانة سوزان نجم الدين ليتم عرضه في رمضان، وطرح مؤخرا أغنية بعنوان «اشرب شاي»، وحققت نجاحا كبيرا.