الفنان على الحجار يطرح «ليه الطريق».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح المطرب المصري على الحجار، أغنية “ليه الطريق” عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، ومن توزيع رفيق عدلى.

وقال المطرب على الحجار: الآن .. العرض الأول لأغنية “ليه الطريق” على يوتيوب”.

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وكان المطرب المصري قد أطلق، مؤخرا، أغنية جديدة عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب” وصفحته الرسمية على “فيسبوك”، بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.

والأغنية كانت تحمل اسم “قبل ما تواعد”، وهي من كلمات مايكل عادل وألحان شادي مؤنس والتوزيع الموسيقي لـ رفيق عدلي.