متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّثت الممثلة المصرية يسرا عن أنّ أجمل ما في التقدّم بالسن هو النضوج، مؤكّدةً على سعادتها بعمرها وشكلها في تقرير لبرنامج The Insider بالعربي.
وأعلنت الممثلة يسرا أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في غوغل، وأضافت “حتّى غوغل كاتبه غلط”.
تجدر الإشارة إلى أن يسرا خرجت من منافسات شهر رمضان 2019 بعد أن توقف مشروع مسلسها الجديد بسبب ضيق الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تكشف عن عمرها الحقيقي وتُكذّب “غوغل” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.