يسرا تكشف عن عمرها الحقيقي وتُكذّب “غوغل” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّثت الممثلة المصرية يسرا عن أنّ أجمل ما في التقدّم بالسن هو النضوج، مؤكّدةً على سعادتها بعمرها وشكلها في تقرير لبرنامج The Insider بالعربي.

وأعلنت الممثلة يسرا أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في غوغل، وأضافت “حتّى غوغل كاتبه غلط”.

تجدر الإشارة إلى أن يسرا خرجت من منافسات شهر رمضان 2019 بعد أن توقف مشروع مسلسها الجديد بسبب ضيق الوقت.