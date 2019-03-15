استدعاء رونالدو لتشكيلة البرتغال لأول مرة منذ كأس العالم

متابعة بتجــــــــــــرد: استدعى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال الجمعة القائد كريستيانو رونالدو لتشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم العام الماضي. وانضم رونالدو، الذي غاب عن تشكيلة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية امام بولندا وإيطاليا بين أيلول وتشرين الثاني الماضي، إلى التشكيلة التي أعلنها سانتوس لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق الشهر الحالي.

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