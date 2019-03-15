متابعة بتجــــــــــــرد: يصوّر باسل خياط مسلسله الجديد “الكاتب” الذي تشاركه في بطولته الجميلة دانييلا رحمة منذ حوالي الشهر تحت إدارة المخرج رامي حنا.
العمل من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، كتبته ريم حنا يعتبر بمثابة اللقاء الدرامي الثاني بين باسل خياط ودانييلا رحمة بعد نجاح مسلسل “تانغو” العام الفائت، وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.
ويعتمد مسلسل “الكاتب” على التشويق البحت ويدخل عالمَي الحب والجريمة بجرأة من الباب الواسع، على أن يضمّ نخبة من النجوم اللبنانيين نذكر منهم ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، غابريال يمين، بولين حداد وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحداث بوليسيّة رومانسيّة تجمع بين باسل خياط ودانييلا رحمة في رمضان القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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