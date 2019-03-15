بالصور – فهد الزاهد يتوسط عاصي الحلاني ووليد توفيق

شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني جمهوره ومتابعيه عبر موقع انستغرام بأجواء العشاء الذي جمعه برجل الاعمال وصاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فهد الزاهد، النجم وليد توفيق، المخرج عادل سرحان، مدير عام قطاع الموسيقى والاذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة والمنتج محمد ياسين وغيرهم من الاصدقاء وذلك في احد المطاعم اللبنانية.

ولبى الجميع دعوة فهد الزاهد على العشاء وكتب “الحلاني”: “جمعة طيبة وعزومة كريمة من الصديق والأخ فهد الزاهد”.

من جهة أخرى، كان “الحلاني” قد استقبل منذ يومين في منزله النجم وليد توفيق، مدير عام قطاع الموسيقى والاذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة ومدير شؤون الفنانين في MBC داني صيرفي، بالاضافة الى نجله وليد الحلاني.

Advertisements

وأرفق الحلاني الصور بالقول: “‏شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق ومدير عام قطاع الموسيقى والإ ذاعات في ‎ام بي سي الصديق والأخ زياد حمزه والحبيب الغالي داني صيرفي ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والحب شرفتونا”.

أجواء العشاء كانت مميزة ورائعة، انعكست من خلال تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حبهم لفارس الغناء وسعادتهم بهذه “الجمعة” المميزة التي تضم أرقى نجوم الفن اللبناني.

الجدير بالذكر أن النجم عاصي الحلاني كان قد أصدر مؤخراً فيديو كليب “شو بخاف عليكي” الذي كان قد صوره في المكسيك تحت ادارة المخرج عادل سرحان ومن انتاج روتانا.