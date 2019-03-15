“الكاتب” يجمع باسل خياط ودانييلا رحمة في رمضان

Mar 15, 2019
لا تزال كاميرا المخرج رامي حنّا، تجول منذ حوالي الشهر والنصف، في مناطق لبنانية مختلفة، بتكتّم تام لتصوير مسلسل (الكاتب) الذي تنتجه شركة Eagle Films/جمال سنان، وتكتبه ريم حنا، ليكون واحداً من أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة، والتي ستجمع مجدداً بين النجم باسل خياط والنجمة دانييلا رحمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل (تانغو) العام الماضي.
هذا العام تعد الشركة بمسلسل اجتماعيّ بوليسيّ رومانسيّ جديد من نوعه، يعتمد على التشويق البحت ويدخل عالمَي الحب والجريمة بجرأة من الباب الواسع.
العمل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل يضمّ نخبة من النجوم اللبنانيين نذكر منهم: ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، غابريال يمين، بولين حداد وغيرهم.
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