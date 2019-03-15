إطلالةٌ لافتةٌ لميلانيا ترامب خلال حفل عيد القديس باتريك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت السيدةُ الأمريكيةُ الأولى، ميلانيا ترامب بمظهر لافت للنظر، خلال احتفالات البيت الأبيض باليوم السنوي للقديس باتريك، وهو يوم عطلة يُكرّم الثقافة الأيرلندية.

وارتدت ميلانيا ترامب البالغة من العمر 48 عامًا، قميصًا أخضر منقوشًا، حيث التقى زوجها، دونالد ترامب، 72 عامًا، مع ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي، في مناسبة عيد القديس باتريك.

وجاء القميص مطبوعًا بالأبيض والأسود والأخضر وتميّز بوجود أزرار في المقدّمة، ودعّمته بحزام مطابق حول خصرها، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وارتدت تحته تنورة مطوية ومقطعة أسفل الركبة مباشرة مع حذاء عالٍ لونه أخضر.

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اختارت ميلانيا وضع الماكياج الساحر برسم العيون "السموكي" والماسكارا الثقيلة، واكتمل مظهرها بلون شفاه لامع مع لمسة برونزي وتم تصفيف شعرها بطريقة مُبهرة.

وأُقيم الحدث في البيت الأبيض لبدء الاحتفال بيوم القديس باتريك، الذي يُقام في 17 مارس من كل عام.

كان ترامب، قد التقى رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر، ليو فارادكار، في البيت الأبيض لمناقشة العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا.