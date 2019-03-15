شكرا لقرائتكم خبر عن دلوعة وحلوة وشقية.. 10 صور لصديقة فريدى ميركورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعروف هو أن النجم فريدي ميركوري لم يرتبط في حياته عاطفيا إلا بصديقته ماري أوستين وأن علاقة عظيمة جمعتهما، إلا أنه فضل استكمال حياته في أحضان الرجال قبل أن يرتبط بمصفف الشعر جيم هاتون ليكمل حياته معه حتي رحيله، وفيما يلى 10 صور جمعتهما وتؤكد أنها امرأة "دلوعة وشقية وحلوة" في نفس الوقت.









































من جانب آخر جسد النجم المصري رامي مالك من خلال فيلم Bohemian Rhapsody قصة حياة المغنى فريدى ميركورى المغني الرئيسي بفريق Queen ، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

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ويشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.