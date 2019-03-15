شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم ضيف شرف فى مسلسل "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان مراد مكرم كضيف شرف فى حلقات مسلسل النجم هانى سلامة "قمر هادى" الذى ينافس به فى موسم السباق الرمضانى المقبل، وصور مراد عدد من المشاهد بجانب بطل العمل فى إحدى الفيلات على الطريق الصحراوى.

ويكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير بشكل يومي، من أجل سرعة الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى خلال الفترة المقبلة، وتسليمها للشركة المنتجة تمهيدًا للعرض الرمضاني، ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيًا حققا نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية سواء في رمضان الماضي بمسلسل "فوق السحاب" أو قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور".

مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي واية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج تامر مرسي.

ومن ناحية اخرى يشارك مراد مكرم فى مسلسل "المكلة" للنجمة ياسمين عبد العزيز، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام على، إنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك فى بطولته كل من الفنان فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وغيرهم من الممثلين.