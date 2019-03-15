شكرا لقرائتكم خبر عن نورمانى تشعل مسرح The Tonight Show Starring Jimmy Fallon بأغنية "Waves" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت المطربة العالمية نورمانى ضيفة على البرنامج الترفيهى The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، الذى يقدمه الأعلامى جيمى فالون.

وصعدت النجمة البالغة من العمر 22 عاما على المسرح، وأدت أغنية " Waves " بالتعاون مع المطرب سكس لاك، الذى كان متواجدا بالفعل، أدى النجمان عرضا رائعا، وأثناء العرض، ظهر أيضا مجموعة من الراقصين ومساعدى الفنانة الشابة وأدوا استعراضات حركية متزامنة.

ورمانى هى مغنية وراقصة أمريكية اشتهرت خلال مشاركة مع فرقة فيفث هارمونى التى نشأت فى 2012 فى الموسم الثانى من نسخة ذا إكس فاكتور الأمريكية، إضافة إلى مشاركتها فى الموسم 24 من النسخة الأمريكية لبرنامج الرقص مع النجوم.

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جانب من العرض



نورمانى على المسرح