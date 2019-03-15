شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر فى دار القضاء العالى مع "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم مصطفى خاطر عدد من مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ"، اليوم الجمعة فى دار القضاء العالى ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، وينتقل خاطر لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل، ومن المقرر عرض العمل فى موسم السباق الرمضانى المقبل.

وانتهى مخرج العمل أحمد خالد أمين من 5 أسابيع كاملة فى أحداث العمل الذى انطلق فى وقت مبكر من هذا العام، حيث يتم التصوير بشكل يومى دون توقف باستثناء فترة الحداد بسبب وفاة والدة بطلة العمل مصطفى خاطر والتى توقف فيها التصوير لبضعة أيام.