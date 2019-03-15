شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تصور المشاهد الداخلية بمسلسلها "البرنسيسه بيسة" لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل النجمة مى عز الدين تصوير مسلسلها "البرنسيسه بيسة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تصور حاليا المشاهد الداخلية بالعمل فى أحد الاستديوهات بمنطقة الجيزة، وذلك لمدة 10 ايام كاملة، لتعود بعدها إلى المشاهد الخارجية مباشرة .

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وفى السياق ذاته انتهت مؤخرا مى عز الدين من تصوير مشاهد "المدرسة" داخل القرية الذكية، إذ إنها ترث مدرسة ضمن أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى إجتماعى .

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطول مى عز الدين فى ثان تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".