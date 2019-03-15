نجوم الفن ينعون شهداء حادث نيوزيلندا: "منتهى الخسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بعد ان هاج إرهابيان اثنان مسجدين ما أدى إلى سقوط 49 قتيلا وعشرات الجرحى.

وفي هذا التقرير نستعرض التعازي التي قدمها بعد نجوم الفن والإعلام في ضحايا الحادث.

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة لآية قرآنية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البقاء لله في شهداء الحادث الإرهابي بمسجدي نيوزيلندا .. اغتيال مسلمين مسالمين أثناء صلاة الجمعة هو منتهي الخسة.. خالص التعازي لأهالي الشهداء".

هاني رمزي

ونشر هاني رمزي دعاء لشهداء الحادث وعلق قائلا: "يا رب الرحمة للشهداء.. الشهداء لا يموتون".

يوسف الشريف

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وكتب يوسف الشريف عبر حسابه على تويتر: "حسبي الله ونعم الوكيل #حادث_نيوزيلندا_الإرهابي".

نبيل الحلفاوي

وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر قائلا: "رحم الله شهداء الجريمة الإرهابية البشعة في مسجد نيوزيلندا وأسكنهم فسيح جناته، ومنّ بالشفاء على المصابين ولطف بذويهم، الإرهاب لا دين له ولا وطن، لا أمان لأحد إلا بتكاتف العالم لاستئصاله من جذوره أمنيا وفكريا وسياسيا ومجتمعيا".

صلاح عبد الله

وغرد صلاح عبد الله قائلا: "حادث نيوزيلندا الإرهابي هل هو جنون التطرف أم تطرف الجنون، رحم الله شهداء الإرهاب في كل أرجاء الكون وحسبنا الله في كل من يدعم الإرهاب عمدا أو جهلا".

منى أبو حمزة

ونشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة عبر حسابها على إنستجرام، صورة مكتوب فيها: "مرعب جدا ما حصل في نيوزيلندا، برودة الأعصاب، التصوير الموسيقي، سلاسة التنفيذ، وكأنك في عالم هيولي الأفراد فيه مجرد أهداف أفرغت من بعدها الإنساني، أي لعبة هذه بدأتها القوى الكبيرة بتصميم وتخطيط؟ وتلقفتها العقول المريضة مادة للتسلية واستعراض الذات".