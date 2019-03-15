فيديو وصور| تامر حسني والجسمي وأصالة في افتتاح "الاولمبياد الخاص للألعاب العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان تامر حسني كواليس حفل افتتاح الاولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 في الإمارات، عبر قناته الرسمية على موقع يوتويب.
الأغنية من كلمات تامر حسني ويشاركه الغناء فيها أصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى النجمين العالميين لويس فونسي و أڤريل لڤين.
وعلق حسني على الفيديو قائلا: "سعيد باختياري لتمثيل مصر في الأغنية الرسمية لأولمبياد ٢٠١٩ العالمية الخاصة".
وافتتحت في أبوظبي، مساء أمس الخميس، النسخة 15 من الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، بمشاركة 7500 رياضي من 190 دولة.
وشهد الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأوليمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.
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