صور| نجوم مسرح مصر يحتفلون بمصطفى خاطر على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حرص نجوم مسرح مصر على تهنئة زميلهم مصطفى خاطر، بمناسبة عيد ميلاده، إذ يتم عامه 34، اليوم الجمعة.

وتخرج خاطر في كلية الآداب، واشترك في عدد المسرحيات خلال الجامعة،قبل أن يشارك في تياترو مصر ثم مسرح مصر، لينطلق في السينما والدراما، وينشغل حاليا بتصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" لعرضه في الموسم الرمضاني.

وكتب علي ربيع عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة أانت طيب وعقبال مليون سنة".

بينما كتب محمد عبد الرحمن عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وعقبال مليون سنة يا خطورة يا قمر، وربنا يكتبلنا ويكتبلك النجاح دايما يا رب".

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واحتفل محمد أسامة "أوس أوس" بعيد ميلاد خاطر أيضا، إذ كتب: "كل سنة وأنت طيب يا كريم شانتيه الفن".

وهنأ محمد أنور زميله عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة، وربنا يكرمنا السنة دي في المسلسل يا رب ويدينا علي قد تعبنا إن شاء الله".

كما احتفل محمد توب بعيد ميلاد خاطر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي".

ونشر كريم عفيفي صورة مع ابنه ومصطفى خاطر، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وانت طيب يا خوخو وسنة سعيدة عليك #كريم_عفيفى_وولده".