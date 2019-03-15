فيلم "Yesterday" لداني بويل يختتم فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي في دورته الـ18 هذا العام، التي تقام في الفترة من الأربعاء 24 أبريل وحتى 5 مايو المقبلين، عن اختيارها لفيلم الفانتازيا والكوميديا "Yesterday" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، داني بويل، كفيلم حفل اختتام المهرجان، الذي سيمثل عرضه العالمي الأول ضمن الفعاليات.

والفيلم تدور أحداثه حول شخص ما يكتشف أنه الوحيد القادر على تذكر فرقة البيتلز العالمية، ويقوم ببطولته نخبة من النجوم والوجوه الشابة، منهم ليلي جيمس، كيت ماكينون، جيمس كوردن، إيد شيران، دومينيك كولمان، صوفيا دي مارتينو، أنا دي أرماس، وهي قصة مأخوذة من الكاتب الأمريكي، جاك بارث.

كما كان لداني بويل تصريحا، وفق موقع "Variety"، أكد، خلاله، أن الفيلم ليس له علاقة بالسفر عبر الزمن، ولكنه سيقدم فريق البيتلز العالمي وموسيقاهم الشهيرة بطريقة مختلفة ومغايرة على شاشة السينما، كما عبر عن سعادته باختيار الفيلم كفيلم ختام المهرجان.

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وسيفتتح فعاليات المهرجان الفيلم الوثائقي "The Apollo"، الذي تدور أحداثه حول تاريخ مسرح أبوللو بمدينة نيويورك الأمريكية، ويقوم ببطولته جيمي فوكس، فاريل ويليامز، وسموكي روبنسون، وسيقومون جميعاً بالظهور بشخصياتهم الحقيقية للحديث عن المسرح الشهير، إلى جانب عرض عدد من الأعمال السينمائية الكلاسيكية، منها فيلم "Apocalypse Now: Final Cut" وهي نسخة سيتم عرضه بتقنية الـ4K لأول مرة ضمن الفعاليات.

يذكر أن آخر أعمال المخرج داني بويل كان فيلم السيرة الذاتية "Steve Jobs" عام 2015، الذي ترشح لجائزتي أوسكار، كما اعتذر بويل مؤخراً عن عدم إخراج النسخة الـ25 من سلسلة الجاسوسية الشهيرة "James Bond"، والتي يقوم ببطولتها النجم الإنجليزي العالمي، دانيال كريج، والمقرر طرحه تجارياً بشهر إبريل لعام 2020.