"نهاية اللعبة" و"الإيرلندي" و"كان ياما كان في هوليوود".. تعرف على أبرز 10 أفلام تجارية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر الملايين من عشاق أفلام هوليوود حول العالم العديد من الأعمال السينمائية التجارية، التي من المتوقع أن تحقق نجاحا منقطع النظير، وتصنف هذه الأعمال بين أفلام الأبطال الخارقين، التي أصبح لها نصيب ضخم من الإيرادات، إلى جانب أفلام الرسوم المتحركة والتي أصبحت أيضا من أهم الأعمال، التي يتكالب عليها الجماهير لمشاهدتها بالسينمات.

وتراهن شركات إنتاج هذه الأعمال السينمائية على نجاحها تجاريا في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، والتي يتخطي بعضها حاجز المليار دولار، ومن هذه الأعمال، الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame" الذي ينتظره الملايين من متابعي هذه النوعية، إلى جانب فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج العالمي كوانتين ترانتينو، الذي يضم نخبة من نجوم هوليوود لأول مرة معا.

وإليكم أبرز 10 أفلام تجارية منتظرة في 2019:

1- Avengers: Endgame

الفيلم هو الجزء الأخير من سلسلة "Avengers"، التي أنتج أول أجزائها عام 2012، وحقق نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات، لتعود شركة "Marvel" بالتعاون مع "Disney" بطرح الإعلان الدعائي للجزء الأخير من السلسلة وسط توقعات بتحقيقه إيرادات ستتخطي إيرادات أي فيلم ينتمي لهذه النوعية.

وستدور أحداثه حول اتحاد المنتقمين للمرة الأخيرة للوقوف ضد العملاق ثانوس بعد إبادته نصف سكان كوكب الأرض عقب أحداث فيلم "Avengers: Infinity War" الذي طرح تجاريا العام الماضي وتخطت إيراداته العالمية حاجز الملياري دولار، ويضم الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود، على رأسهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، كريس إيفانز، بري لارسون، وكريس هيمسورث.

2- Aladdin

الفيلم هو النسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin" عام 1992، الذي يعد أحد كلاسيكيات شركة "ديزني"، بطولة النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، ويشاركه البطولة النجم الكندي صاحب الأصول المصرية، مينا مسعود، ومروان كنزاي، وستدور أحداث الفيلم حول علاء الدين الذي يقع تحت يده مصباح سحري ليحقق جني المصباح أمانيه.

والفيلم تخطت ميزانيته الإنتاجية حاجز الـ100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً تجارياً ضخماً، نظراً لنجاح الشركة المنتجة مؤخراً بتحويل كلاسيكياتها لأفلام حية بميزانية إنتاجية ضخمة، أهمها فيلم "The Beauty and the Beast" عام 2017، والذي تخطت إيراداته العالمية المليار دولار.

3- Toy Story 4

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرسوم المتحركة، وهو الجزء الرابع لسلسلة "Toy Story" والتي طرح أول أجزائها عام 1995، وأصبحت بمثابة أحد أهم السلاسل الكارتونية في تاريخ السينما العالمية.

والفيلم ستدور أحداثه استكمالا لأحداث السلسلة حول مجموعة من الألعاب التي تشق طريقها المليء بالمصاعب والمخاطر في محاولة للوصول لصاحبها، ويضم الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود، أبرزهم توم هانكس، تيم الين، كاينو ريفز، جون كوزاك، باتريشيا أركيت، جوردان بيلي.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً تجارياً ضخماً، نظراً للنجاح الكبير الذي شهده الجزء الثالث والأخير عام 2010 بتخطيه حاجز المليار دولار عالمياً، كما فاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام" و"أفضل أغنية"، ومن المقرر طرح الجزء الرابع تجاريا منتصف شهر يوليو المقبل.

4- Once Upon a Time in Hollywood

الفيلم هو أحدث أعمال المخرج العالمي، كوانتين ترانتينو، ويضم مجموعة من نجوم هوليوود والذين يشارك معظهم لأول مرة معاً، منهم براد بيت، ليوناردو دي كابريو، آل باتشينو، مارجو روبي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول ممثل تليفزيوني يقرر الذهاب إلى هوليوود مع بديله للبحث عن الشهرة والمجد ليكتشفا وقوعهما وسط عدد من الجرائم الخاصة بعائلة مانسون الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 1969.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا تجاريا ضخما، نظرا لثقة الجمهور بأعمال كوانتين ترانتينو والتي تختلف عن الأعمال التجارية الأخرى، وبلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم 95 مليون دولار وسط توقعات بتخطى الفيلم ميزانيته خلال الأيام الأولى من عرضه تجاريا، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً في 26 يوليو المقبل.

5- IT: Chapter Two

الفيلم ينتمي لأفلام الرعب والإثارة، وهي رواية للكاتب العالمي، ستيفن كينج، والذي تم طرح الجزء الأول عام 2017، وحققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً بإيرادات عالمية بلغت 700 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ35 مليون دولار، في سابقة هي الأولى في تاريخ هذه النوعية من الأفلام.

لتعلن شركة "New Line Cinema" إنتاج جزء ثان من الفيلم، الذي سيضم نخبة من ألمع نجوم السينما العالمية، منهم جيمس مكافوي، جيسيكا تشاستين، بيل هادر، وبيل سكارسجارد، وسيعود مخرج الجزء الأول، أندريس موسشيتي لإخراج الجزء الثاني، ومن المقرر طرحه تجاريا مطلع شهر سبتمبر المقبل.

6- Joker

الفيلم هو إعادة إنتاج لشخصية الجوكر الشهيرة بعالم "DC" الخاص بالقصص المصورة، والتي يقوم ببطولتها النجم المرشح لجائزة الأوسكار، خواكين فينيكس، والفيلم سيكون مغايرا لما تم تقديمه من قبل عن الشخصية الشهيرة.

حيث سنبحر بأحداث الفيلم حول بدايات الجوكر والطريق الذي أوصله للجنون وإثارة الفوضي، وعلى الرغم من المخاطرة الكبيرة والخوف من عدم تحقيق الفيلم لإيرادات ضخمة، فإنه يأمل الملايين من محبي الشخصية الشريرة الأكثر عشقاً بعالم القصص المصورة بأن يكون الفيلم جديرًا بالانتظار.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم وعلى رأسهم النجم العالمي، روبرت دي نيرو، والتي تعد مشاركته الأولي في عالم القصص المصورة، وزازي بيتز، وتم تصوير الفيلم بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 55 مليون دولار فقط، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً مطلع شهر أكتوبر المقبل.

7- Star Wars: Episode 9

الفيلم هو تاسع أجزاء سلسلة الفانتازيا والمغامرات الشهيرة "Star Wars"، والتي أعيد إنتاجها مجددا عام 2015 بعنوان "The Force Awakens"، والذي كان بمثابة عودة قوية لإنتاج السلسلة من جديد وتخطت إيراداته العالمية حاجز الملياري دولار في سابقة هي الأولى بتاريخ السلسلة.

والجزء الجديد سيضم فريق عمل فيلم "The Force Awakens" نفسه، وهم دايزي ريدلي، جون بويجا، أوسكار إسحق، ويمثل الجزء التاسع عودة المخرج جي جي إبرامز، وسط توقعات بأن يحمل الفيلم العديد من النهايات كونه الجزء الأخير من السلسلة، ومن المقرر طرحه تجارياً نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

8- John Wick: Chapter 3

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة الأكشن "John Wick" والتي طرح أول أجزائها عام 2014، بطولة النجم الأمريكي من أصل لبناني، كيانو ريفز، الذي حقق نجاحا تجاريا ضخما بإيرادات عالمية بلغت 130 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخطَ الـ20 مليون دولار، مروراً بالجزء الثاني "John Wick: Chapter Two" عام 2017، بإيرادات عالمية بلغت 158 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ40 مليون دولار، لتعود شركة "Lionsgate" بالجزء الثالث من السلسلة وستدور أحداثه حول استكمال شخصية القاتل المحترف "جون ويك" الهرب من مطارديه كونه هدفاً من قبل عدد من المنظمات الإجرامية، وسيشارك ريفز البطولة نخبة من نجوم هوليوود، منهم هالي بيري، إيان ماكشين، لورانس فيشبورن، ومن المقرر طرحه تجارياً بشهر مايو المقبل.

9- The Irishman

الفيلم هو أحدث أعمال المخرج الأمريكي العالمي، مارتن سكورسيزي، ومن إنتاج شركة "Netflix"، ووفقاَ لعدد من التقارير العالمية بلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم المرتقب 175 مليون دولار، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية حول "فرانك شيران" وتورطه في جرائم "عائلة بافالينو"، وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها هؤلاء النجوم بفيلم سينمائي، وكان أشهرها فيلم "Casino" عام 1995، و"Goodfellas" عام 1990.

وكان من المفترض أن تنتج شركة "Paramount" الفيلم، إلا أنها رفضته نظراً للزحام الشديد بجدولها الإنتاجي، لتتدخل منصة "Netflix" وتشتري الحقوق الخاصة بالإنتاج والتوزيع السينمائي للفيلم الأكثر انتظارا هذا العام، وسط توقعات بترشح الفيلم لعدد من الجوائز العالمية نهاية العام الجاري، نظرا لقيمة الأسماء التي يضمها الفيلم، خاصة أنهم سبق وأن حصلوا على جوائز الأوسكار.

10- Rocketman

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام السير الذاتية، حول المغني الإنجليزي العالمي، إلتون جون، ويجسده على شاشة السينما النجم الشاب، تارون ايجرتون، وستدور أحداثه حول بدايات إلتون جون الفنية ووصوله للشهرة والمجد كونه أحد أهم الموسيقيين البريطانيين في تاريخ الموسيقي.

والفيلم يمثل تحدياً من نوع خاص وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" والذي تم عرضه العام الماضي، وتطرق لحياة المغني البريطاني، فريدي ميركوري، وتخطت إيراداته العالمية الـ800 مليون دولار في سابقة هي الأولى لهذه النوعية من أفلام السير الذاتية، كما فاز الفيلم بـ4 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" لرامي مالك، فهل ينجح الفيلم في تحقيق الإيرادات المتوقعة فور طرحه تجارياً وهل سيكون بمثابة نفس نجاح "Bohemian Rhapsody" هذا ما ينتظر إجابته الملايين من عشاق الفن السابع عند طرح الفيلم تجارياً نهاية شهر مايو المقبل.