بطل فيلم "Jurassic Park" ناعيًا ضحايا نيوزيلندا: "نقف جميعًا بجانبكم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نعى النجم النيوزيلندي العالمي، سام نيل، ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كريستشيرش، اليوم الجمعة في نيوزيلندا، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.
وغرد سام، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "هذا أبعد من جريمة الإرهاب الفظيعة في بلدنا، بلدكم الصغيرة، مع الحب والحسرة للمجتمع الإسلامي في أوتياروا، نحن معكم، نحن جميعا النيوزيلنديين، نحن نبكي معا".
واشتهر سام نيل في بدايته ببطولة عدد من الأعمال السينمائية الناجحة أشهرها فيلم "Jurassic Park" عام 1993، للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، وله العديد من البصمات العالمية، التي حققت له الشهرة والمجد في هوليوود.
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