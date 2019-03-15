- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نعى المخرج النيوزيلندي العالمي، تايكا وايتيتي، ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين.
وغرد وايتيتي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قلبي انفطر، بلدي حزينة وأنا كذلك، وأشعر بالأسى لمثل هذا العمل الشنيع، الذي حدث في بلدي، وحبي لمدينة كرايستشيرش ولعائلات الضحايا والمجتمع الإسلامي وكل من اختار بلادنا لتكون بلدهم، هذا ليس نحن".
يذكر أن تايكا وايتيتي اشتهر مؤخرا بإخراج فيلم الأبطال الخارقين "Thor: Ragnarok" عام 2017، كما سيطرح له هذا العام أحدث أعماله السينمائية بعنوان "Jojo Rabbit" الذي يضم نخبة من نجوم هوليوود، منهم سكارليت جوهانسون، وسام روكويل، وستيفن ميرشانت.
اقرأ أيضاً:
أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج هوليوودي ينعى ضحايا حادث نيوزيلندا: "قلبي انفطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.