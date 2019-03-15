بالفيديو: هكذا ردت رد سارة الودعاني على اتهامها بالسخرية من خادمتها

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فنانة المكياج السعودية سارة الودعاني، بسبب بثها لمقطع فيديو مؤخراً من خلال حسابها الرسمي على “سناب شات”، وظهرت فيه وهي تمازح خادمتها بطريقة اعتبرها البعض تحمل الكثير من السخرية والتهكم.

فقد أطلت سارة الودعاني عبر سناب شات وركزت كاميرا هاتفها نحو خادمتها والتي كانت بدورها تنظر في شاشة هاتفها منشغلة بتصفح الانترنت، حيث سألتها سارة الودعاني عما تفعله بسخرية قائلة: “إنتي تحبين الانترنت.. عشقها وغرامها هالواي فاي.. انتي شو تسوين.. وريني شنو هذا؟ وريني.. شكلك مشهورة انتي عالفيسبوك عندكو… انتي مشهورة؟”.

ثم أكملت خبيرة المكياج السعودية مزاحها قائلة: ” الناس يقولون حذاءك حلو.. يلا إنتي فاشينيستا من وين اشتريتيه”، لترتبك العاملة وترفض الرد بسبب شعورها بالحرج.

ورأى البعض أن تصرف سارة الودعاني كان يحمل الكثير من التعالي ولم يكن عفوياً أبداً، مؤكدين أنها وضعت عاملتها في موقف غير مريح وأجبرتها على الظهور أمام الكاميرا رغم أنها بدت تخجل من هذا الأمر ولا ترغب في ذلك.

من جانبها ردت سارة الودعاني على هذه الانتقادات عبر مقطع فيديو قائلة: مستحيل إنها تصور بشكل يسيء لها ولم تقصد إساءة للعاملة وإنها تتعامل مع كل العاملات مثل اخواتها.