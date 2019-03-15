هيفاء وهبى تتغزّل بمحمد الوزيري.. والأخير يرد: يا لهوي!

واصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها المصري محمد الوزيري، وصلات الغزل على “تويتر”، بعدما تفاجأ برسالة منها أمام الجميع، ردًا على رسالته لها بتهنئتها بعيد ميلادها، فكتبت: “أنت سبب فرحي.. سأظل دائمًا أبتسم طالما أنت بجانبي”.

ورد الوزيري على رسالة هيفاء وكتب: “يالهووويييي والمصحف هيغمي عليا”.

وكان الغزل بين الطرفين قد بدأ عندما نشر الوزيري عبر حسابه على “تويتر” صورةً تجمعه بالنجمة اللبنانية، وأرفقها بتعليق واصفًا الأجواء التي التقطت فيها تلك الصورة، قائلًا: “أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا.. كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي”.

وكانت إشاعات انتشرت، تفيد بوجود علاقة غرامية بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها، الذي لا يفارقها؛ لكن لم يؤكدها أي منهما.

يذكر أن محمد وزيري هو ملحن غنائي مصري بدأ العمل في المجال منذ سنوات، قبل أن يتجه لمجال إدارة أعمال الفنانة هيفاء وهبي.