باختصار.. في أقل من أسبوع "الدوزي" يكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

حقق المطرب المغربي "الدوزي" نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة "باختصار" وذلك فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث كسرت الأغنية حاجز الـ 5 ملايين

مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحها، وحصدت العديد من ردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

"باختصار" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وجاء هذا العمل بعد مجموعة من الأغاني الناجحة التي جمعتهما، وكانت آخرها أغنية "آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا على يوتيوب، أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع المخرج كمال باسبوغ.

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