شاهد.. هاني سلامة عن حادث نيوزيلندا الإرهابي: مفيش دين يسمح بكده

نشر الفنان هاني سلامة، مقطع فيديو للحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد كبير من المسلمين أثناء أدائهم صلاة الجمعة بإحدي مساجد نيوزيلندا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

وعلق "سلامة" علي الفيديو ناعيًا الشهداء فقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل..مفيش أي دين موجود يسمح بكده..الإرهاب لا دين له

يارب ارحمنا برحمتك".يذكر أنه وقع هجوم إرهابي مسلح على مسجدين مختلفين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، قام فيه منفذ الهجوم بإطلاق النار داخل مسجد في مدينة اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته.